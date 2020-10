Vanno a pescare in un fiume: ma quello che spunta dall’acqua all’improvviso è spaventoso… (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due uomini Vanno a pesca nel fiume: ma dopo aver gettato l’amo quello che spunta dall’acqua li terrorizza lasciandoli letteralmente senza parole. Attimi di panico per due pescatori australiani che dopo aver fatto l’incredibile scoperta sono fuggiti urlando per la paura. Non potendo immaginare quello che stava per succedere i due uomini stavo filmando la loro battuta di pesca, quando immediatamente, protagonista della scena diventa un pericolosissimo predatore. “Corri Daniel, corri!” ha iniziato ad urlare uno dei due pescatori. Lasciando cadere a terra il cellulare con il quale stava facendo il video. Il predatore a sorpresa durante la battuta di pesca Nonostante il susseguirsi agghiacciante della vicenda, i due uomini sono rimasti illesi. A ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due uominia pesca nel: ma dopo aver gettato l’amochedall’acqua li terrorizza lasciandoli letteralmente senza parole. Attimi di panico per due pescatori australiani che dopo aver fatto l’incredibile scoperta sono fuggiti urlando per la paura. Non potendo immaginareche stava per succedere i due uomini stavo filmando la loro battuta di pesca, quando immediatamente, protagonista della scena diventa un pericolosissimo predatore. “Corri Daniel, corri!” ha iniziato ad urlare uno dei due pescatori. Lasciando cadere a terra il cellulare con il quale stava facendo il video. Il predatore a sorpresa durante la battuta di pesca Nonostante il susseguirsi agghiacciante della vicenda, i due uomini sono rimasti illesi. A ...

isett4 : Ora vanno a pescare la piagnona. #MatrimonioAPrimaVista - ggargiulo3 : @AleGuerani È considerato l'ideologo della cosiddetta Nuova Destra italiana per chi come me non ricordava la fogn… - xmetterglipaura : RT @ArnaldoPiace: @alinomilan Al Ministero degli Esteri sono sprovvisti di carta geografica (le ha ordinate Arcuri), Maps non funziona. Gi… - CattoniGabriele : RT @ArnaldoPiace: @alinomilan Al Ministero degli Esteri sono sprovvisti di carta geografica (le ha ordinate Arcuri), Maps non funziona. Gi… - gpellikan74 : @matteosalvinimi La prossima volta evitino di entrare in acque territoriali di un altro Paese. Sono 30 anni che va… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanno pescare Corbo: 'Il Napoli faceva la pesca della parrocchia. Complimenti a Giuntoli, ha chiuso un affare brillante' AreaNapoli.it Vanno a pescare in un fiume: ma quello che spunta dall’acqua all’improvviso è spaventoso…

Due uomini vanno a pesca nel fiume: ma dopo aver gettato l’amo quello che spunta dall’acqua li terrorizza lasciandoli letteralmente senza parole. Attimi di panico per due pescatori ...

BONETTI, Alla fine è rimasta viola: il perché

Alla fine Tatiana Bonetti è rimasta una giocatrice viola. Nonostante fosse già tutto apparecchiato per il suo passaggio all'Atletico Madrid Femminile, e la Fiorentina in ...

Due uomini vanno a pesca nel fiume: ma dopo aver gettato l’amo quello che spunta dall’acqua li terrorizza lasciandoli letteralmente senza parole. Attimi di panico per due pescatori ...Alla fine Tatiana Bonetti è rimasta una giocatrice viola. Nonostante fosse già tutto apparecchiato per il suo passaggio all'Atletico Madrid Femminile, e la Fiorentina in ...