Ultime perizie sull’incidente di Alex Zanardi | perse il controllo ed andò a scontrarsi

Leggi su giornal

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Leoperate sulla dinamica dell’incidente che ha coinvolto il pilotalo scorso 19 giugno, durante una gara di beneficienza mentre era a bordo della propria handbike, velocipede creato apposta per i paraplegici. Ultimi riscontri Gli ultimi esami hanno fatto emergere uno scenario preciso sul terribile incidente avuto luogo lungo la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena: nessun guasto meccanico all’handbike, che avrebbe terminato la sua corsa impattando sul camion guidato dal quarantaquattrenne Marco Ciacci mentre viaggiava ad una velocità do 50 km/h, quindi sotto il limite, mentre il possente mezzo non superava i 40 all’ora., secondo la dinamica, avrebbe probabilmente avvistato ...