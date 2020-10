Ucraina, Shevchenko senza portieri: gioca il preparatore Shovkovskiy (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per l'amichevole contro la Francia, in programma mercoledì 7 ottobre alle 21.10, l' Ucraina di Andriy Shevchenko ha dovuto inserire in lista il preparatore dei portieri, l'ex numero 1 della Dinamo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per l'amichevole contro la Francia, in programma mercoledì 7 ottobre alle 21.10, l'di Andriyha dovuto inserire in lista ildei, l'ex numero 1 della Dinamo ...

DiMarzio : #Ucraina, emergenza totale in porta per il #coronavius. E #Shevchenko convoca il preparatore #Shovkovskiy - RivistaUndici : Il Coronavirus ha costretto il CT Shevchenko a puntare su una vecchia conoscenza. - Foxsaw22AveAle : RT @DiMarzio: #Ucraina, emergenza totale in porta per il #coronavius. E #Shevchenko convoca il preparatore #Shovkovskiy - 1Marco_F : RT @DiMarzio: #Ucraina, emergenza totale in porta per il #coronavius. E #Shevchenko convoca il preparatore #Shovkovskiy - DiMarzio : #Ucraina, emergenza totale in porta per il #coronavius. E #Shevchenko convoca il preparatore #Shovkovskiy -