“Troppa ansia da lavoro? Parlane a un robot”: così l’intelligenza artificiale può combattere lo stress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Secondo una ricerca condotta dalle aziende Oracle Cloud e Workplace Intelligence, otto lavoratori su dieci preferiscono il supporto psicologico della tecnologia a quello umano Dopo mesi di pandemia si contano i danni causati dal Covid al mondo del lavoro, soprattutto per quanto riguarda il benessere psico-fisico dei lavoratori: secondo uno studio di Oracle Cloud, per molti di loro oggi l'AI è diventata un sostegno imprescindibile Leggi su it.mashable (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Secondo una ricerca condotta dalle aziende Oracle Cloud e Workplace Intelligence, otto lavoratori su dieci preferiscono il supporto psicologico della tecnologia a quello umano Dopo mesi di pandemia si contano i danni causati dal Covid al mondo del, soprattutto per quanto riguarda il benessere psico-fisico dei lavoratori: secondo uno studio di Oracle Cloud, per molti di loro oggi l'AI è diventata un sostegno imprescindibile

MashableItalia : “Troppa ansia da lavoro? Parlane a un robot”: così l’intelligenza artificiale può combattere lo stress… - mayhemtb : si può morire per la troppa ansia lo scopriamo tra poco - bangtanxsmiles : @abditeory Lo spero anche io veramente io sono stata benissimo nel periodo di DAD non ce la faccio proprio al pensi… - ehianna_ : ho troppa fame non sto capendo un cazzo di fisica ho ansia per latino - Immvortal : Sono l’unica che prima di andare in un ristorante deve leggersi il menu da casa? Mi mette troppa ansia ordinare velocemente -

Ultime Notizie dalla rete : “Troppa ansia Aeroporti: a Linate presidio sindacati contro Alitalia in difesa Airport Handling Affaritaliani.it