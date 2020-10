Ornella Muti, la verità sulla relazione con Adriano Celentano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ornella Muti ha raccontanto la verità sul tradimento con Adrano Celentano, le parole della nota attrice lasciano tutti senza parole. Ecco cosa è successo. Ornella Muti Fonte Foto Getty ImagesIn diretta su Tv8 a Ogni mattina è esplosa una vera e propria bomba, dopo le chiacchiere degli ultimi mesi la nota attrice ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. Mesi fa, infatti, Adriano Celentano e Claudia Mori hanno raccontanto che negli anni Ottanta tra il molleggiato e la splendida attrice c’è stata una storia d’amore. Stando a quanto svelato dal cantante, entrambi hanno tradito i rispettivi coniugi, la nota attrice era infatti legata ad Andrea Facchinetti. Per anni è stato il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ha raccontanto la verità sul tradimento con Adrano, le parole della nota attrice lasciano tutti senza parole. Ecco cosa è successo.Fonte Foto Getty ImagesIn diretta su Tv8 a Ogni mattina è esplosa una vera e propria bomba, dopo le chiacchiere degli ultimi mesi la nota attrice ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. Mesi fa, infatti,e Claudia Mori hanno raccontanto che negli anni Ottanta tra il molleggiato e la splendida attrice c’è stata una storia d’amore. Stando a quanto svelato dal cantante, entrambi hanno tradito i rispettivi coniugi, la nota attrice era infatti legata ad Andrea Facchinetti. Per anni è stato il ...

