Napoli | tamponi negativi in prima squadra Un positivo in Primavera

Il Napoli, attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, ha reso noto l'esito dell'ultimo giro di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra: tutti negativi, in attesa del risultato del test di Lobotka; un positivo in primavera. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone di Stanislav Lobotka che non è stato ancora elaborato. Risulta positivo al Covid-19 un calciatore appartenente alla rosa della primavera.

Napoli, 07 ott 11:22 - (Agenzia Nova) - "Con la Campania in piena emergenza Covid ed un numero di tamponi eseguiti drammaticamente basso, rispetto alla popolazione residente, il... (Ren) ...

Covid: 544 nuovi casi di contagio, 177 guariti e un decesso in Campania

Napoli, 07 ott 17:21 - (Agenzia Nova) - La Regione Campania ha reso noti i dati del bollettino sull'emergenza coronavirus. A fronte di 7.504 tamponi effettuati, sono stati scoperti... (Ren) TUTTE LE ...

