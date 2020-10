Ispettori della Procura Federale a Castel Volturno per verificare la bolla del Napoli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura Federale ha effettuato oggi una visita di controllo nel centro tecnico del Napoli a Castel Volturno. L’ispezione – riporta l’Ansa – avvenuta stamattina e non è da ritenersi legata al caso di Juve-Napoli. Si tratterebbe di una procedura di routine della FIGC per verificare che tutte le procedure sanitarie per il Covid-19 vengano rispettate nel ritiro “bolla” del gruppo azzurro che da ieri vive a Castel Volturno per rispettare l’isolamento domiciliare e continuare ad allenarsi. Dal Napoli riferiscono che la procedura non è legata all’isolamento in particolare, visto che già altre tre volte nell’ultimo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laha effettuato oggi una visita di controllo nel centro tecnico del. L’ispezione – riporta l’Ansa – avvenuta stamattina e non è da ritenersi legata al caso di Juve-. Si tratterebbe di una procedura di routineFIGC perche tutte le procedure sanitarie per il Covid-19 vengano rispettate nel ritiro “” del gruppo azzurro che da ieri vive aper rispettare l’isolamento domiciliare e continuare ad allenarsi. Dalriferiscono che la procedura non è legata all’isolamento in particolare, visto che già altre tre volte nell’ultimo ...

