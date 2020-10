Gabriel Garko accusato di guadagnare dal coming out: la sua reazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il coming out di Gabriel Garko durante una puntata del GF Vip è stato forse -quantomeno finora- il momento più forte di questa edizione del reality. Alcuni fin dall’inizio hanno però criticato il modo in cui Garko ha deciso di fare coming out, sostenendo che la sua decisione e la scelta di farlo in un programma televisivo avrebbe portato un tornaconto economico a Garko. Durante l’ultima puntata di Verissimo è stato l’attore a rispondere nel merito. Le critiche di Selvaggia Lucarelli Le critiche più aspre sono arrivate da Selvaggia Lucarelli, che dalle pagine di TPI commenta così il coming out di Garko: “Garko avrà pure voglia di liberarsi, ma lo ha fatto, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilout didurante una puntata del GF Vip è stato forse -quantomeno finora- il momento più forte di questa edizione del reality. Alcuni fin dall’inizio hanno però criticato il modo in cuiha deciso di fareout, sostenendo che la sua decisione e la scelta di farlo in un programma televisivo avrebbe portato un tornaconto economico a. Durante l’ultima puntata di Verissimo è stato l’attore a rispondere nel merito. Le critiche di Selvaggia Lucarelli Le critiche più aspre sono arrivate da Selvaggia Lucarelli, che dalle pagine di TPI commenta così ilout di: “avrà pure voglia di liberarsi, ma lo ha fatto, ...

zazoomblog : Gabriel Garko: dopo il GF Vip e l’outing ecco Gaetano - #Gabriel #Garko: #l’outing #Gaetano - Smalldoll13 : RT @kypvetor: Signorini che fa il video pro Zorzi per andare contro Adua ha perso credibilità come conduttore. E dire che Tommaso ha fatto… - donatda : #Repost @blogtivvu_com • • • • • • Gabriel Garko paparazzato con il fidanzato dopo il coming out: ecco chi è! ??… - kypvetor : Signorini che fa il video pro Zorzi per andare contro Adua ha perso credibilità come conduttore. E dire che Tommas… - mounds_shame : Gabriel Garko ricomincia dal suo “amico speciale”. E niente, non ce la facciamo proprio ad evolverci. ?? -