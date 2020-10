Focolaio a Terracina dopo la cena con Salvini, il direttore della Asl: «Chi c’era dovrebbe stare in quarantena» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Erano almeno in 300 quella sera del 25 settembre a Terracina, in provincia di Latina, per una cena elettorale con Matteo Salvini, dopo di che è emerso almeno due positivi al Coronavirus, il deputato leghista Francesco Zicchieri e lo speaker della serata, ed è partito l’allarme della Asl perché tutti i presenti si sottopongano al tampone per evitare che il Focolaio si allarghi. Un invito che il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, rivolge anche al leader della Lega. A Radio Capital, Casati spiega che tutti i presenti a quella serata che hanno avuto contatti con i positivi: «dovrebbero ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Erano almeno in 300 quella sera del 25 settembre a, in provincia di Latina, per unaelettorale con Matteodi che è emerso almeno due positivi al Coronavirus, il deputato leghista Francesco Zicchieri e lo speakerserata, ed è partito l’allarmeAsl perché tutti i presenti si sottopongano al tampone per evitare che ilsi allarghi. Un invito che ilgeneraleAsl di Latina, Giorgio Casati, rivolge anche al leaderLega. A Radio Capital, Casati spiega che tutti i presenti a quella serata che hanno avuto contatti con i positivi: «ro ...

Corriere : Positivo organizzatore dell’incontro con Salvini a Terracina: rischio focolaio - CaressaGiovanni : Possibile #lockdown a Terracina, #Zingaretti: 'Oggi vertice in Prefettura'. Il focolaio potrebbe essersi innescato… - LoredanaMaggi_ : RT @Open_gol: Focolaio a Terracina dopo la cena con Salvini, il direttore della Asl: «Chi c’era dovrebbe stare in quarantena» - Open_gol : Focolaio a Terracina dopo la cena con Salvini, il direttore della Asl: «Chi c’era dovrebbe stare in quarantena» - gjscco : RT @Walter00365070: Focolaio Terracina dopo il comizio, il direttore della Asl: 'Matteo Salvini si metta in isolamento' -