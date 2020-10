Due azzurrini positivi ai test: l’Italia Under 21 è in isolamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stop agli allenamenti e gruppo in isolamento fiduciario in attesa di essere sottoposti alla terza tornata di tamponi. Si blocca il ritiro degli azzurrini a Tirrenia in vista del match di venerdì contro i pari età dell’Islanda, match valido per le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di categoria. Già nella serata di martedì la notizia dei positivi Italia Under 21 era iniziata a circolare, con il nome del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni (risultato negativo a un primo tampone e positivo al secondo). Ora arriva la conferma di sue casi. LEGGI ANCHE > Pecoraro e «quel file su Inter-Juve di Orsato sparito che ha condizionato un campionato» Il gruppo della Nazionale guidata da Davide Nicolato, come da protocollo, è stato posto in ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stop agli allenamenti e gruppo infiduciario in attesa di essere sottoposti alla terza tornata di tamponi. Si blocca il ritiro deglia Tirrenia in vista del match di venerdì contro i pari età dell’Islanda, match valido per le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di categoria. Già nella serata di martedì la notizia deiItalia21 era iniziata a circolare, con il nome del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni (risultato negativo a un primo tampone e positivo al secondo). Ora arriva la conferma di sue casi. LEGGI ANCHE > Pecoraro e «quel file su Inter-Juve di Orsato sparito che ha condizionato un campionato» Il gruppo della Nazionale guidata da Davide Nicolato, come da protocollo, è stato posto in ...

