Dl sicurezza e migranti, col nuovo decreto è già “festa”: code e ressa all’ufficio immigrazione (video) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lunghe code, ressa di immigrati impazienti, pericolosi assembramenti sul marciapiede su cui affaccia un ufficio immigrazione qualunque. Eccola l’Italia di oggi. Il video, postato su Twitter dal sito di RadioSavana, ritrae l’ovvia conseguenza della beffa seguita alla cancellazione dei Decreti sicurezza di Salvini. Il day after che si è scatenato all’approvazione di quello che, ironicamente, Giorgia Meloni ha definito il nuovo decreto “clandestini benvenuti in Italia”. Dl sicurezza e migranti: code e assembramenti di stranieri all’ufficio immigrazione La città, il cui quartiere è stato preso d’assalto nella zona che ospita un ufficio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lunghedi immigrati impazienti, pericolosi assembramenti sul marciapiede su cui affaccia un ufficioqualunque. Eccola l’Italia di oggi. Il, postato su Twitter dal sito di RadioSavana, ritrae l’ovvia conseguenza della beffa seguita alla cancellazione dei Decretidi Salvini. Il day after che si è scatenato all’approvazione di quello che, ironicamente, Giorgia Meloni ha definito il“clandestini benvenuti in Italia”. Dle assembramenti di stranieri all’ufficioLa città, il cui quartiere è stato preso d’assalto nella zona che ospita un ufficio ...

Ultime Notizie dalla rete : sicurezza migranti Decreto sicurezza: ecco cosa cambia con le nuove norme per i migranti Stranieri in Italia Giornata mondiale del lavoro dignitoso, “Sicurezza deve essere priorità”

Il governo pianifica l'"insicurezza": tolti divieti e multe. E già ritornano le navi quarantena

Multe alle Ong che portano migranti illegali in Italia ridotte al minimo e di fatto inapplicabili. Via libera alle navi dei talebani dell'accoglienza per recuperare chi vogliono da sbarcare in Italia ...

