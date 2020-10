Coronavirus, Taranto: 17 positivi in classe, si alla visiera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Contagio di gruppo in una scuola della città pugliese, il 118 consiglia l’utilizzo della visiera in classe per aumentare la sicurezza dei ragazzi. Scuola (Facebook)La situazione contagi per Covid19 nelle scuole italiane, secondo alcuni è paragonabile ad una polveriera pronta ad esplodere, secondo altri resta abbastanza gestibile. Esistono casi in cui nelle scuole sono stati davvero pochi i contagi riscontrati, anche se hanno poi portato a drastiche decisioni. In altri casi il contagio è avvenuto in una modalità quasi di massa. Questo è quello che è successo all’Istituto Superiore Principessa Maria Pia di Taranto. Secondo l’Asl, nell’istituto scolastico della città pugliese, sono stati riscontrati 18 casi di positività ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Contagio di gruppo in una scuola della città pugliese, il 118 consiglia l’utilizzo dellainper aumentare la sicurezza dei ragazzi. Scuola (Facebook)La situazione contagi per Covid19 nelle scuole italiane, secondo alcuni è paragonabile ad una polveriera pronta ad esplodere, secondo altri resta abbastanza gestibile. Esistono casi in cui nelle scuole sono stati davvero pochi i contagi riscontrati, anche se hanno poi portato a drastiche decisioni. In altri casi il contagio è avvenuto in una modalità quasi di massa. Questo è quello che è successo all’Istituto Superiore Principessa Maria Pia di. Secondo l’Asl, nell’istituto scolastico della città pugliese, sono stati riscontrati 18 casi dità ...

