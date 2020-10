Treviolo | diplomato in ottica si spaccia per oculista | scattano denuncia e sequestro

Ultime Notizie dalla rete : Treviolo diplomato

Il Giorno

Sigilli allo studio da oculista abusivo e sequestro preventivo di 227.050 euro, proventi dell’attività illecita. È l’operazione della Guardia di Finanza di Bergamo iniziata in seguito a un esposto pre ...Treviolo (Bergamo), 6 ottobre 2020 - I militari del comando ... Poiché l'indagato è risultato in possesso unicamente del diploma di ottico e non del titolo abilitativo di medico-oculista, lo studio, ...