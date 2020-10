The Witcher | la nuova armatura di Geralt

Leggi su tuttotek

(Di martedì 6 ottobre 2020) Diamo una prima occhiata alladinella seconda stagione della serie Netflix TheNetflix ha rilasciato le prime immagini dal set della seconda stagione di The. Nelle foto, Henry Cavill, che interpretadi Rivia, il cacciatore di mostri dalla chioma argentea, appare stoico come sempre con indosso un’rinnovata ed elegantissima. Le nuove immagini dell’attore protagonista hanno già mandato in visibilio le schiere di fan che attendono con trepidante attesa la seconda stagione della serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski. New armour, same. Here's your first look at Henry Cavill asin @netflix Season 2. ...