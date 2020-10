Ternana-Palermo, i convocati di Boscaglia: out Santana, Crivello e Corrado. L’elenco completo (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono ventuno i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Roberto Boscaglia per la gara di domani contro la Ternana.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA4 ACCARDI5 PALAZZI7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI24 SOMMA25 CANGEMI26 MARONGRoberto Crivello e Niccolò Corrado si sono sottoposti ad indagini strumentali presso il reparto di radiologia del Policlinico di Palermo dal prof. Cimino. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore lungo destro per Crivello ed una lesione di primo grado all'adduttore lungo sinistro per Corrado. I calciatori hanno già iniziato il percorso fisioterapico del caso. Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono ventuno i calciatori rosanerodall'allenatore Robertoper la gara di domani contro la.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA4 ACCARDI5 PALAZZI7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI24 SOMMA25 CANGEMI26 MARONGRobertoe Niccolòsi sono sottoposti ad indagini strumentali presso il reparto di radiologia del Policlinico didal prof. Cimino. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore lungo destro pered una lesione di primo grado all'adduttore lungo sinistro per. I calciatori hanno già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

ILOVEPACALCIO : #PALERMO: 21 CONVOCATI PER LA SFIDA CON LA #TERNANA. INFORTUNI PER #CRIVELLO E #CORRADO - TernanaNews : LIVE - Palermo-Ternana, Lucarelli: 'Soddisfatto, mercato da 9' - Mediagol : #Ternana-#Palermo, i convocati di Boscaglia: out Santana, Crivello e Corrado. L’elenco completo - Mediagol : #Ternana-#Palermo, i convocati di Boscaglia: out Santana, Crivello e Corrado. L'elenco completo - bennygiardina : #Palermo senza Corrado e Crivello per la sfida di domani in casa della #Ternana. Prima convocazione per Marong. -