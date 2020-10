Storia di Abou, morto a 15 anni in Italia dopo il viaggio sul barcone e due settimane di quarantena in nave (Di martedì 6 ottobre 2020) Abou aveva 15 anni, era ivoriano, e in Italia era arrivato come molti, salvato dalla Ong Open Arms, che lo aveva soccorso insieme ad altri 82 migranti. Abou è morto ieri, lunedì 5 ottobre, all’ospedale Ingrassia di Palermo. Sabato scorso Abou è entrato in coma, spiegava lo stesso giorno Alessandra Puccio, tutrice legale del minore non accompagnato, dopo che le sue condizioni sono “peggiorate” sulla nave quarantena Allegra. Il calvario in territorio europeo di Abou comincia l’8 settembre scorso, quando Open Arms soccorre e salva 83 naufraghi, partiti da Zuara, in Libia. Tra loro, spiega la ong spagnola in un comunicato di quel giorno, vi è “una persona dalla Costa ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020)aveva 15, era ivoriano, e inera arrivato come molti, salvato dalla Ong Open Arms, che lo aveva soccorso insieme ad altri 82 migranti.ieri, lunedì 5 ottobre, all’ospedale Ingrassia di Palermo. Sabato scorsoè entrato in coma, spiegava lo stesso giorno Alessandra Puccio, tutrice legale del minore non accompagnato,che le sue condizioni sono “peggiorate” sullaAllegra. Il calvario in territorio europeo dicomincia l’8 settembre scorso, quando Open Arms soccorre e salva 83 naufraghi, partiti da Zuara, in Libia. Tra loro, spiega la ong spagnola in un comunicato di quel giorno, vi è “una persona dalla Costa ...

