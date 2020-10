Spettacolo | a Roma apre Colette Erotic Speakeasy

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Con la “Grand Ouverture” di domani sera, 7 ottobre, in piena controtendenza con il momento sanitario e la difficoltà di molti a partecipare agli eventi dal vivo,in Via Tuscolana ilSpe akeasy: un tipo di locale nuovo per il panoramano che prende spunto, per il nome, dal modo in cui venivano chiamati i bar clandestini all’epoca del proibizionismo americano. La locuzione “speak easy!” indica, in inglese, il nostro “parlate piano!” (per non attirare l’attenzione della polizia che avrebbe chiuso la vendita di alcool, illegale negli Stati Uniti fra il 1920 ed il 1933). Il locale si ispira, nel nome, anche alla figura di Sidonie-Gabrielle(1873 – 1954) famosa scrittrice dinzi francese la cui ...