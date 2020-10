Scuola, il Ministero: pochissimi i contagi in classe ,2 alunni su diecimila (Di martedì 6 ottobre 2020) Come era già successo in altre nazioni, anche in Italia i dati dicono che l’impatto della scuola è minimo sull’aumento generale da coronavirus. Dopo l’incontro cono il comitato tecnico scientifico e l’Istituto Superiore di Sanità la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha reso nota la situazione della diffusione del contagio nelle scuole. Gli studenti positivi sono 1492, i professori 349 e 116 sono i positivi fra il personale non docente. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) Come era già successo in altre nazioni, anche in Italia i dati dicono che l’impatto della scuola è minimo sull’aumento generale da coronavirus. Dopo l’incontro cono il comitato tecnico scientifico e l’Istituto Superiore di Sanità la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha reso nota la situazione della diffusione del contagio nelle scuole. Gli studenti positivi sono 1492, i professori 349 e 116 sono i positivi fra il personale non docente.

Sulla situazione nelle scuole oggi l’incontro tra la Azzolina ... Dati che saranno analizzati in una riunione ad hoc con i funzionari del Miur, il ministro e rappresentanti dell’Iss.

