Restart, Annalisa Bruchi cambia titolo: su Rai2 racconterà l'Italia della ripartenza (Di martedì 6 ottobre 2020) Annalisa Bruchi Il promo, tra il didascalico e il naif, mostra alcuni imprenditori e lavoratori che cantano "Ricominciamo" di Adriano Pappalardo. Scelta non originalissima ma intuitiva: Restart, il nuovo programma di Rai2 in onda dal 7 ottobre in seconda serata (ore 23.25) si propone proprio di dar voce all'Italia del post emergenza, alle prese con la non facile ripartenza. A condurre il viaggio tra le forze laboriose del Paese sarà Annalisa Bruchi, confermata nella fascia da lei stessa occupata nelle passate stagioni con Patriae (ex Povera Patria, ex Night Tabloid). La giornalista, nonché Responsabile e Segretario Generale Prix Italia, affronterà i temi economici che hanno un impatto fondamentale nella vita di tutti i ...

