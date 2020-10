Pomeriggio 5, Massimiliano Morra smascherato da una trans: “Stava con me” (Di martedì 6 ottobre 2020) Guendalina Canessa ha sganciato la bomba a Pomeriggio 5: Massimiliano Morra è stato con una donna transessuale. Pomeriggio 5 non poteva non affrontare, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, gli scottanti argomenti di cui si è parlato ieri sera al Grande Fratello Vip. Finalmente, dopo settimane di indiscrezioni e mezze verità, Massimiliano e Adua … L'articolo Pomeriggio 5, Massimiliano Morra smascherato da una trans: “Stava con me” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Guendalina Canessa ha sganciato la bomba a5:è stato con una donnaessuale.5 non poteva non affrontare, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, gli scottanti argomenti di cui si è parlato ieri sera al Grande Fratello Vip. Finalmente, dopo settimane di indiscrezioni e mezze verità,e Adua … L'articolo5,da una: “Stava con me” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

annullataa : RT @giulsdyb: barbara che a pomeriggio 5 dice: “mi aspettavo massimiliano con gli addominali”, ma se però un uomo avesse detto “mi aspettav… - skaairipa : RT @giulsdyb: barbara che a pomeriggio 5 dice: “mi aspettavo massimiliano con gli addominali”, ma se però un uomo avesse detto “mi aspettav… - giulsdyb : barbara che a pomeriggio 5 dice: “mi aspettavo massimiliano con gli addominali”, ma se però un uomo avesse detto “m… - MelaniaBen2211 : RT @IoBoh99: Abbiamo condannato tanto Adua, per aver detto che Massimiliano fosse gay.. E poi a pomeriggio cinque fanno di peggio,solo per… - MelaniaBen2211 : RT @ElyCarter89: ma quanto fanno schifo quelli di pomeriggio 5 che vogliono per forza il coming out forzato di massimiliano morra? fate sch… -