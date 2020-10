Pazienti ematologici, l AIL apre una scuola di formazione per volontari (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - L'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ha messo ancor di pi in evidenza l'importanza del lavoro svolto dal Terzo Settore a favore di chi in difficolt e di chi soffre. L'Ail, ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - L'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ha messo ancor di pi in evidenza l'importanza del lavoro svolto dal Terzo Settore a favore di chi in difficolt e di chi soffre. L'Ail, ...

L’Ail, Associazione italiana contro le leucemie, ha deciso di aprire la sua prima scuola di formazione per i volontari che ogni giorno si trovano a fianco dei pazienti ematologici. L’iniziativa è ...

Nuova cucina per le mamme dei bambini nel Reparto Ematoncologia Pediatrica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

La nuova cucina è stata approntata grazie al dono di S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie, rispondendo alle esigenze delle famiglie.

