Le Iene e Pecoraro tornano su Inter-Juve, Orsato e mancata registrazione VAR: il protocollo ufficiale (Di martedì 6 ottobre 2020) Un servizio andato in onda durante la puntata del 6 ottobre della trasmissione televisiva “Le Iene”, su Italia 1, ha reso nuovamente calda la polemica sull’arbitraggio di Orsato in occasione di Inter-Juve del 2018, soprattutto per quanto concerne la mancata registrazione VAR che avrebbe chiesto a suo tempo Pecoraro. A suo tempo il capo della procura FIGC. Nonostante sia trascorso un anno e mezzo da quell’episodio, in serata si è parlato nuovamente di un episodio arbitrale controverso, a detta di molti decisivo per la conquista di quello scudetto da parte della Vecchia Signora. Cosa dice il protocollo VAR a Le Iene e Pecoraro su Inter-Juve, ... Leggi su bufale (Di martedì 6 ottobre 2020) Un servizio andato in onda durante la puntata del 6 ottobre della trasmissione televisiva “Le”, su Italia 1, ha reso nuovamente calda la polemica sull’arbitraggio diin occasione didel 2018, soprattutto per quanto concerne laVAR che avrebbe chiesto a suo tempo. A suo tempo il capo della procura FIGC. Nonostante sia trascorso un anno e mezzo da quell’episodio, in serata si è parlato nuovamente di un episodio arbitrale controverso, a detta di molti decisivo per la conquista di quello scudetto da parte della Vecchia Signora. Cosa dice ilVAR a Lesu, ...

ZZiliani : “L’audio del dialogo fra Orsato e il VAR non hanno voluto darmelo: c’erano tutti, era il solo che m’interessava. Se… - ZZiliani : La cosa triste di quel che ha detto Pecoraro alle Iene, e cioè Orsato che commette un errore gravissimo che decide… - redazioneiene : L'ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro: “Mi diedero l’audio della VAR degli altri episodi, tranne di quello… - Peppe_Rocco74 : RT @redazioneiene: L'ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro: “Mi diedero l’audio della VAR degli altri episodi, tranne di quello che m… - pigghialu : RT @jinfry_77_: No ragazzi, il servizio delle Iene non ha svelato nulla di nuovo a noi, ma vederli scappare così e sentire le parole di Pec… -