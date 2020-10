Lazio e Roma, il giudizio sul mercato (Di martedì 6 ottobre 2020) Tra un mercato lacunoso e uno in grado di soddisfare le richieste di Fonseca è passata circa mezz’ora. Un tempo relativamente breve che ai tifosi della Roma, però, è parso come un’eternità. Un tempo durante il quale l’acquisto di Chris Smalling è stato altamente a rischio. Il difensore inglese è stato l’unico nome avanzato espressamente dall’allenatore, l’unico a cui la società giallorossa non poteva rinunciare. E pure c’è stato un attimo in cui tutto sembrava perduto. È successo dopo l’euforia del contratto depositato, arrivato circa alle 19 e 53, a cui ha fatto seguito la notizia di un mancato documento fondamentale all’acquisto che ha generato il panico dell’ambiente. L’allarme è rientrato dopo la foto del difensore ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 ottobre 2020) Tra unlacunoso e uno in grado di soddisfare le richieste di Fonseca è passata circa mezz’ora. Un tempo relativamente breve che ai tifosi della, però, è parso come un’eternità. Un tempo durante il quale l’acquisto di Chris Smalling è stato altamente a rischio. Il difensore inglese è stato l’unico nome avanzato espressamente dall’allenatore, l’unico a cui la società giallorossa non poteva rinunciare. E pure c’è stato un attimo in cui tutto sembrava perduto. È successo dopo l’euforia del contratto depositato, arrivato circa alle 19 e 53, a cui ha fatto seguito la notizia di un mancato documento fondamentale all’acquisto che ha generato il panico dell’ambiente. L’allarme è rientrato dopo la foto del difensore ...

