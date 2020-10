Juventus-Napoli diventa un affare di Stato. Interrogazione al ministro: “La Juve specula sulla salute…” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il caso Juventus-Napoli sbarca in Parlamento. Interpellato dall’Adnkronos, il deputato campano dei 5 Stelle Luigi Iovino annuncia una Interrogazione al ministero della Salute “per far luce su questa incresciosa vicenda”. Juventus-Napoli approda in Parlamento Non si placa la lite tra politica e pallone dopo la decisione della Asl campana di bloccare la trasferta dei partenopei verso Torino a scopo precauzionale, alla luce di alcuni casi di positività al Covid tra i giocatori del Napoli. Ieri sera la Juve, nonostante il forfait della squadra allenata da Gennaro Gattuso, si è presentata regolarmente in campo criticando la scelta dei campani. “La salute viene prima di tutto. La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Il casosbarca in Parlamento. Interpellato dall’Adnkronos, il deputato campano dei 5 Stelle Luigi Iovino annuncia unaal ministero della Salute “per far luce su questa incresciosa vicenda”.approda in Parlamento Non si placa la lite tra politica e pallone dopo la decisione della Asl campana di bloccare la trasferta dei partenopei verso Torino a scopo precauzionale, alla luce di alcuni casi di positività al Covid tra i giocatori del. Ieri sera la, nonostante il forfait della squadra allenata da Gennaro Gattuso, si è presentata regolarmente in campo criticando la scelta dei campani. “La salute viene prima di tutto. La ...

SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - ZZiliani : Ricapitolando. I giocatori del Napoli non sono stati convocati 'per motivi precauzionali' (possono portare contagio… - ZZiliani : - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - Un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli d… - SecolodItalia1 : Juventus-Napoli diventa un affare di Stato. Interrogazione al ministro: “La Juve specula sulla salute…”… - CalcioFinanza : #Preziosi: «Io sono per giocare le partite in una normale condizione e mi sembra che quella del #Napoli fosse una c… -