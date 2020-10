Joao Mario lascia l’Inter e torna allo Sporting Lisbona: “Qui voglio essere felice” (Di martedì 6 ottobre 2020) Joao Mario lascia l'Inter. Il centrocampista portoghese, arrivato a Milano nell'estate 2016, torna nello Sporting Lisbona con la formula del prestito secco. I nerazzurri pagheranno anche lo stipendio del giocatore.FELICEJoao Mario ha raccontato ai media il suo stato d'animo: "Torno dove sono stato bene, dove sono stato felice e dove voglio tornare a essere felice. Per me, è un grande onore tornare in questa casa che conosco bene. Sono pronto a dare una mano. Come ho detto, qui sono stato felice. Inoltre ho un'ottima relazione col presidente Varandas, che mi ha convinto e ha fatto un grande sforzo perché prendessi questa decisione. Torno in un posto che conosco, con persone ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020)l'Inter. Il centrocampista portoghese, arrivato a Milano nell'estate 2016,nellocon la formula del prestito secco. I nerazzurri pagheranno anche lo stipendio del giocatore.FELICEha raccontato ai media il suo stato d'animo: "Torno dove sono stato bene, dove sono stato felice e dovere afelice. Per me, è un grande onorere in questa casa che conosco bene. Sono pronto a dare una mano. Come ho detto, qui sono stato felice. Inoltre ho un'ottima relazione col presidente Varandas, che mi ha convinto e ha fatto un grande sforzo perché prendessi questa decisione. Torno in un posto che conosco, con persone ...

