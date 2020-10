Instagram festeggia il suo 10° compleanno con una novità, ma solo per chi possiede un iPhone [GALLERY] (Di martedì 6 ottobre 2020) Twitter è una delle fonti di informazione più amate dal popolo. Con gli hashtag e le parole in tendenza si scoprono dei mondi nuovi e soprattutto si riesce a restare aggiornatissimi, scoprendo novità, scoop, ma anche tragedie e catastrofi in tempo reale. Nelle ultime ore sta spopolando l’hashtag #iPhone, finito tra le tendenze ed in tantissimi si stanno domandando per quale motivo lo smartphone della Apple sia così tanto twittato. In molti hanno pensato all’uscita del nuovo iPhone 12, ma lo smartphone di Cupertino è tra le tendenze grazie a… Instagram. Il famoso social network compie oggi 10 anni e per l’occasione ha deciso di regalare ai suoi utenti una grande novità. E’ possibile infatti cambiare temporaneamente l’icona dell’app di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Twitter è una delle fonti di informazione più amate dal popolo. Con gli hashtag e le parole in tendenza si scoprono dei mondi nuovi e soprattutto si riesce a restare aggiornatissimi, scoprendo novità, scoop, ma anche tragedie e catastrofi in tempo reale. Nelle ultime ore sta spopolando l’hashtag #, finito tra le tendenze ed in tantissimi si stanno domandando per quale motivo lo smartphone della Apple sia così tanto twittato. In molti hanno pensato all’uscita del nuovo12, ma lo smartphone di Cupertino è tra le tendenze grazie a…. Il famoso social network compie oggi 10 anni e per l’occasione ha deciso di regalare ai suoi utenti una grande novità. E’ possibile infatti cambiare temporaneamente l’icona dell’app di ...

