Il futuro di Matteo Salvini: Tra i migranti e i 49 milioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Il leader della Lega, si gioca l'immediato futuro politico su due fronti che lo vedono particolarmente al centro dell'attenzione mediatica, e non solo. Matteo Salvini (Getty Images)Il caso Gregoretti sembra per ora sorridere all'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini, davanti ai giudici. Secondo l'accusa , la gestione della vicenda che vide 130 migranti ostaggio in mare per moltissimi giorni. Questo, ai tempi in cui al Governo c'erano Lega e Movimento 5 Stelle, fu poco consona. L'udienza preliminare è stata rinviata al prossimo 20 Novembre con i giudici che su richiesta dello stesso imputato, hanno deciso di ascoltare anche l'attuale Ministro dell'Interno. Questo perchè ultimamente trovatosi in analoga ...

