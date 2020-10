Gf vip 5 | Tommaso Zorzi varca la porta rossa e esce dal gioco | il gesto choc

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 ottobre 2020)ha lasciato di sasso ancora una volta il pubblico di Canale 5, il noto blogger ed ex star di Mtv in Riccanza ha vissuto delle ore difficili tra le mura del Grande fratello per via delle emorroidi accusate prima dell’attesa diretta serale e oltretutto in circostanze difficili, alla luce del fatto che gli inquilini sono stati invitati a sostare tutti insieme in un’unica camera per un po’ di tempo. Per il blogger è sembrata interminabile l’attesa delle sue medicine richieste per il suo problema di salute. Lo stress accumulato in queste ore difficili ha sospintore inaspettatamente ladel Gf, uscendo così di scena daldella Casa più spiata d’Italia. Che il ...