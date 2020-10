Di Maio: "In tutti Comuni dove ci siamo presentati in coalizione abbiamo vinto" (Di martedì 6 ottobre 2020) AGI - “C'è un modello vincente che sta pagando e va sfruttato al massimo, permettiamo a tutti i territori di utilizzarlo e facciamo un accordo per le comunali del 2021”. Con un'intervista a La Stampa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio festeggia il successo dei ballottaggi e l'alleanza elettorale con il Pd, là dove c'è stata, e risponde implicitamente ad Alessandro Di Battista che l'aveva paragonata alla “morte nera”: “Mi basta che in tutti Comuni dove ci siamo presentati in coalizione abbiamo vinto. Da Pomigliano a Matera, passando per Giugliano e Caivano. Io sono andato a sostenere i nostri candidati perché sono persone in carne ed ... Leggi su agi (Di martedì 6 ottobre 2020) AGI - “C'è un modello vincente che sta pagando e va sfruttato al massimo, permettiamo ai territori di utilizzarlo e facciamo un accordo per le comunali del 2021”. Con un'intervista a La Stampa il ministro degli Esteri Luigi Difesteggia il successo dei ballottaggi e l'alleanza elettorale con il Pd, làc'è stata, e risponde implicitamente ad Alessandro Di Battista che l'aveva paragonata alla “morte nera”: “Mi basta che inciin. Da Pomigliano a Matera, passando per Giugliano e Caivano. Io sono andato a sostenere i nostri candidati perché sono persone in carne ed ...

