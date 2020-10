Caos vaccini per l’influenza in Lombardia, la rabbia dei medici: «Ci costringono a scegliere chi proteggere e chi no» – L’intervista (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre) «Allora dottore quando arriva il vaccino?», il presidente dell’Ordine dei medici di Milano, dott. Roberto Rossi, racconta il Caos che in questi giorni in Lombardia operatori sanitari e pazienti stanno vivendo per la drammatica assenza di vaccini anti-influenzali in piena pandemia di Coronavirus. Sono giovani e anziani a chiedere insistentemente notizie sulla fornitura di dosi, ma per ora quello che il dott. Rossi e tutti i medici lombardi sono in grado di rispondere è ben poco, «e non senza molto imbarazzo», come confessa ad Open lo stesso presidente. Presidente, il milione e mezzo di vaccini anti-influenzali previsto per i primi di ottobre in Lombardia non è ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre) «Allora dottore quando arriva il vaccino?», il presidente dell’Ordine deidi Milano, dott. Roberto Rossi, racconta ilche in questi giorni inoperatori sanitari e pazienti stanno vivendo per la drammatica assenza dianti-influenzali in piena pandemia di Coronavirus. Sono giovani e anziani a chiedere insistentemente notizie sulla fornitura di dosi, ma per ora quello che il dott. Rossi e tutti ilombardi sono in grado di rispondere è ben poco, «e non senza molto imbarazzo», come confessa ad Open lo stesso presidente. Presidente, il milione e mezzo dianti-influenzali previsto per i primi di ottobre innon è ...

