Napoli, deciso il posto in cui la squadra andrà in isolamento domiciliare

Il Napoli ha ufficializzato quale sarà la struttura che ospiterà l'isolamento domiciliare della squadra azzurra. Il comunicato.

COMUNICATO – «La SSC Napoli conferma che sarà Il "Golden Tulip Resort Marina di Castello" a ospitare la squadra del Napoli in isolamento domiciliare. Alla struttura, regolarmente operativa e funzionante, e a tutta la sua governance vanno i ringraziamenti del club per l'impegno e la fattiva collaborazione».

Blog: La copertina del lunedì (III di campionato)

Da un lato il Napoli che chiedeva il rinvio della gara per cause a lui non imputabili, dall'altra la federazione e la lega che hanno deciso di tenere in programma la gara, nonostante sapessero che i ...

