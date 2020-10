Musumeci interviene sui 18 pescatori sequestrati | “Dalla Libia un atto di pirateria Il governo si muova”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Non è la prima volta che isiciliani sono vittime di undidei Paesi nordafricani”. Così il presidente della Regione Sicilia, Nello, ricevendo i familiari dei 18 marittimi in mano alla: “Pagano il conto sempre isiciliani” “Seguo con grande apprensione questa vicenda – ha detto– e condivido la vostra preoccupazione. È mio dovere farlo, come presidente della Regione e come cittadino. Questa delle piraterie a danno dei nostri pescherecci è una storia vecchia che si ripete e di fronte alla quale i governi italiani non hanno mai saputo trovare un’intesa risolutiva con i Paesi nordafricani. A pagarne il conto ...

