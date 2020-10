Lorenzin: "Sono positiva al Coronavirus, è proprio una brutta bestia" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Beatrice Lorenzin annuncia su Twitter di essere positiva al Covid-19. L'ex ministra della Salute dice nel suo video: "Questo virus è proprio una bestiaccia se io, che Sono particolarmente attenta, Sono rimasta contagiata. Essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo, prestiamo tutti particolare attenzione". La deputata del Pd fa sapere che sta bene, ha solo un po' di febbre e mal di gola ma che tutte le altre funzioni Sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla.Gerusalemme Israele Lockdown Covid Quarantena NoneAlyssa Milano Covid NoneUsain Bolt Positivo Al Covid None Leggi su panorama (Di lunedì 5 ottobre 2020) Beatriceannuncia su Twitter di essereal Covid-19. L'ex ministra della Salute dice nel suo video: "Questo virusunaccia se io, cheparticolarmente attenta,rimasta contagiata. Essere contagiati; veramente più facile di quello che pensiamo, prestiamo tutti particolare attenzione". La deputata del Pd fa sapere che sta bene, ha solo un po' di febbre e mal di gola ma che tutte le altre funzionisotto monitoraggio e la situazione; tranquilla.Gerusalemme Israele Lockdown Covid Quarantena NoneAlyssa Milano Covid NoneUsain Bolt Positivo Al Covid None

