GF Vip | appello di Alba Parietti sul figlio e Dayane Mello | ‘Dovrebbe sapere ciò che succede alle sue spalle’

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 5 ottobre 2020)è intervenuta sui social per chiedere al reality di mostrare alFrancesco Oppini ciò chedavverosue sp. Poi ha parlato della fidanzata Cristina GF Vip: il gossip su Francesco Oppini eNella scorsa puntata Alfonso Signorini ha messodi frontesue affermazioni degli ultimi giorni. La modella brasiliana ha maturato un interesse particolare per Francesco Oppini e cerca sempre la vicinanza con lui. In confessionale ha ammesso che le piace molto, soprattutto per il suo carattere. Tuttavia, Alfonso Signorini non ha fatto vedere nulla a Francesco che ha dovuto accontentarsi del racconto di. Oppini, ...