Deschamps | ' Rabiot resterà in isolamento'

"Rabiot resterà in isolamento". Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps conferma l'assenza del centrocampista juventino per la gara contro l'Ucraina.

"Rabiot resterà in isolamento". Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps conferma l'assenza del centrocampista juventino per la gara contro l'Ucraina.

Adrien Rabiot non giocherà l'amichevole di mercoledì tra Francia ed Ucraina. Il centrocampista della Juventus, espulso nel match di campionato contro la Roma, non potrà essere schierato dal commissari ...

