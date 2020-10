Coprifuoco nazionale, gli esercenti non ci stanno: 'Persone in strada senza più controllo' (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuova ordinanza di De Luca: scatta il Coprifuoco in Campania 5 ottobre 2020 In attesa del nuovo Dpcm che il governo dovrebbe varare mercoledì, il governatore della Campania De Luca ha emesso una ... Leggi su today (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuova ordinanza di De Luca: scatta ilin Campania 5 ottobre 2020 In attesa del nuovo Dpcm che il governo dovrebbe varare mercoledì, il governatore della Campania De Luca ha emesso una ...

Advertising

Today_it : Coprifuoco nazionale, gli esercenti non ci stanno: 'Persone in strada senza più controllo' - corrmezzogiorno : #Napoli De Luca anticipa il Dpcm: «coprifuoco» alle 23 in settimana e alle 24 nel weekend - veratto_A : RT @LaVeritaWeb: Verso obbligo nazionale di mascherine all'aperto e raffiche di sanzioni. Il Viminale: militari per controllare i trasgress… - __giancarlo___ : RT @LaVeritaWeb: Verso obbligo nazionale di mascherine all'aperto e raffiche di sanzioni. Il Viminale: militari per controllare i trasgress… - Giorgio06990736 : RT @LaVeritaWeb: Verso obbligo nazionale di mascherine all'aperto e raffiche di sanzioni. Il Viminale: militari per controllare i trasgress… -