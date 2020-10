CALCIOMERCATO| Oggi si chiude, tutte le trattative IN TEMPO REALE: Chiesa-Juve, è fatta (Di lunedì 5 ottobre 2020) ULTIMO GIORNO CALCIOMERCATO- Cala il sipario sul CALCIOMERCATO 2020/2021. Ultime ore di trattative prima di chiudere ufficialmente il tavolo degli acquisti e delle cessioni. Ultimi dettagli per definire le ultime… Questo articolo CALCIOMERCATO Oggi si chiude, tutte le trattative IN TEMPO REALE: Chiesa-Juve, è fatta è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 ottobre 2020) ULTIMO GIORNO- Cala il sipario sul2020/2021. Ultime ore diprima dire ufficialmente il tavolo degli acquisti e delle cessioni. Ultimi dettagli per definire le ultime… Questo articolosileIN, èè comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO Oggi Calciomercato LIVE - Dall'Inghilterra: Mou non molla Skriniar. Milik in Viola? Toro tra Ramirez e Joao Mario La Gazzetta dello Sport Milik, da Firenze: "Fiorentina-Napoli, bozza d'accordo per 20 milioni. Si attende l'ok del polacco"

Ricordiamo che il calciomercato nella giornata di oggi si concluderà. Il Napoli deve ancora piazzare diversi giocatori in uscita. Bisogna fare in fretta.

Calciomercato Inter, le ultime news e le trattative in diretta live

I nerazzurri potrebbero presto salutare Joao Mario. Il portoghese, obiettivo anche del Torino, è nel mirino anche dello Sporting che ha mosso importanti passi in avanti per riportare il centrocampista ...

I nerazzurri potrebbero presto salutare Joao Mario. Il portoghese, obiettivo anche del Torino, è nel mirino anche dello Sporting che ha mosso importanti passi in avanti per riportare il centrocampista ...