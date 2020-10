Bonucci e Chiellini, atteso l’ok delle Asl per la Nazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Coronavirus influenza anche la settimana delle nazionali e c’è una nuova, piccola conseguenza per l’Italia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, spiegando che dopo la decisione di Mancini di non convocare i calciatori del Napoli, è in sospeso anche la situazione dei difensori della Juventus Bonucci e Chiellini. I due sono attualmente in isolamento … L'articolo Bonucci e Chiellini, atteso l’ok delle Asl per la Nazionale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Coronavirus influenza anche la settimananazionali e c’è una nuova, piccola conseguenza per l’Italia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, spiegando che dopo la decisione di Mancini di non convocare i calciatori del Napoli, è in sospeso anche la situazione dei difensori della Juventus. I due sono attualmente in isolamento … L'articolol’okAsl per laè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

