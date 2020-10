ASUS DAYS | da Unieuro una settimana di sconti e promozioni

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Daarrivano gli. Unaricca disu tanti prodotti, dalla telefonia, ai notebook Fino a giovedì 8 ottobre sarà possibile acquistare datantissimi prodotticon incredibili. Dai notebook ai router, dai monitor ai telefoni, dalle tastiere ai masterizzatori gli appassionati potranno trovare prodotti di ultima generazione a prezzi scontati. L’offerta è decisamente vasta e comprende prodotti per aggiornare la propria postazione di lavoro o di gioco. Di seguito vi riportiamo il link per il volantino di. Come detto la promozione è valida fino a giovedì 8 ...