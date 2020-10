Alberto Tarallo e l’Ares Gate: ‘Adua Del Vesco e Massimiliano Morra? Storia inventata da me’ (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Ares Gate è la grande Storia che sta tenendo banco al Grande Fratello Vip da quando Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto rivelazioni scottanti circa un ambiente di lavoro tossico capeggiato da un personaggio mai nominato direttamente e soprannominato Lucifero, identificabile probabilmente con Alberto Tarallo, produttore delle fiction che hanno portato alla ribalta i due attori. Ora è proprio lui a parlare, ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena nella puntata di domenica 4 ottobre. “Se sono venuto qui non è per difendere solo me stesso ma anche la memoria del mo compagno, Teodosio Losito. Quando hanno giocato duro si sono riaperte molte ferite, c’è stato tanto sgomento, poi dolore, adesso ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Aresè la grandeche sta tenendo banco al Grande Fratello Vip da quando Adua Delhanno fatto rivelazioni scottanti circa un ambiente di lavoro tossico capeggiato da un personaggio mai nominato direttamente e soprannominato Lucifero, identificabile probabilmente con, produttore delle fiction che hanno portato alla ribalta i due attori. Ora è proprio lui a parlare, ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena nella puntata di domenica 4 ottobre. “Se sono venuto qui non è per difendere solo me stesso ma anche la memoria del mo compagno, Teodosio Losito. Quando hanno giocato duro si sono riaperte molte ferite, c’è stato tanto sgomento, poi dolore, adesso ...

