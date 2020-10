A Parigi chiusi i bar e altre attività: toccherà anche all’Italia? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Parigi prossima al nuovo lockdown: il governo francese chiude bar e altri locali. La nuova strategia potrebbe essere esportata in Italia. L’hanno definita stop and go: la nuova strategia del governo Francese contro il Coronavirus sembra essere un’alternanza di aperture e di chiusure controllate, stabilite in base ai dati relativi ai nuovi positivi ma soprattutto alle condizioni di coloro che, dopo essere … L'articolo A Parigi chiusi i bar e altre attività: toccherà anche all’Italia? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 ottobre 2020)prossima al nuovo lockdown: il governo francese chiude bar e altri locali. La nuova strategia potrebbe essere esportata in Italia. L’hanno definita stop and go: la nuova strategia del governo Francese contro il Coronavirus sembra essere un’alternanza di aperture e di chiusure controllate, stabilite in base ai dati relativi ai nuovi positivi ma soprattutto alle condizioni di coloro che, dopo essere … L'articolo Ai bar eattività: toccheràall’Italia? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: a #Parigi arriva la stretta su bar e ristoranti. Contagi in rapida salita in tutta Europa #covid… - RaiNews : #Coronavirus: a #Parigi 'stretta delle misure sanitarie per 15 giorni, poi verifica'. Bar chiusi. Ristoranti aperti… - Agenzia_Ansa : #Covid: 45mila morti in #Russia, il doppio degli ufficiali #ANSA - antoniodelconte : Troppi infetti a Parigi: chiusi tutti i bar - planetpaul65 : RT @Nonha_stata: #coronavirus. Parigi avvia il 'piano di difesa': chiusi i bar, limitazioni per ristoranti, piscine e palestre. New York: d… -