WhatsApp Web: come funziona, Qr code e videochiamata (Di domenica 4 ottobre 2020) Cosa è e come funziona WhatsApp Web? Si tratta semplicemente della piattaforma che, sincronizzandosi con il vostro smartphone, permette di usare WhatsApp comodamente dal pc. Non è quindi necessario registrare un nuovo account, poiché la versione web non fa altro che sfruttare quello collegato al proprio numero di telefono. Per provare le funzionalità di WhatsApp Web, bisogna tenere attiva la connessione sul cellulare, necessaria peraltro al collegamento con la versione web. Una volta raggiunto l’indirizzo web.WhatsApp.com, si potrà visualizzare una schermata caratterizzata da un riquadro con un codice QR: basterà puntarlo attraverso l’occhio della fotocamera dello smartphone per avviare il link che consente di ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020) Cosa è eWeb? Si tratta semplicemente della piattaforma che, sincronizzandosi con il vostro smartphone, permette di usarecomodamente dal pc. Non è quindi necessario registrare un nuovo account, poiché la versione web non fa altro che sfruttare quello collegato al proprio numero di telefono. Per provare lelità diWeb, bisogna tenere attiva la connessione sul cellulare, necessaria peraltro al collegamento con la versione web. Una volta raggiunto l’indirizzo web..com, si potrà visualizzare una schermata caratterizzata da un riquadro con un codice QR: basterà puntarlo attraverso l’occhio della fotocamera dello smartphone per avviare il link che consente di ...

infoitscienza : WhatsApp Web si aggiorna con tre novità - NightskyAddict : 4) App: esistono ufficiali, open-source e ben fatte per tutte le piattaforme, e non serve avere il telefono acceso… - s_srnt : E comunque era tipo un pakistano e ho preso il suo telefono per mettergli la posizione aveva l’accesso da whatsapp… - DarioConti1984 : WhatsApp Web si aggiorna con tre novità - lillydessi : #WhatsApp #Web si aggiorna con tre novità - -