Speranza: “Juve-Napoli? Con le norme del Cts il campionato può continuare” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto alla trasmissione Mezz’ora in Più per parlare del caso Juventus-Napoli, con lo stop dell’Asl alla partenza degli azzurri ed il conseguente caos che ne è generato. «Penso che in questo Paese stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola, la priorità deve essere altra. Lo dico persino da tifoso. Attenzione a dare le priorità, che non possono essere il calcio o gli stadi. La priorità è la salute delle persone». Speranza ha aggiunto: «Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono al campionato di andare avanti. Sono contrario alle proposte di aprire gli stadi a migliaia di persone, questo esporrebbe le persone a un rischio vero. Se ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, è intervenuto alla trasmissione Mezz’ora in Più per parlare del caso Juventus-, con lo stop dell’Asl alla partenza degli azzurri ed il conseguente caos che ne è generato. «Penso che in questo Paese stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola, la priorità deve essere altra. Lo dico persino da tifoso. Attenzione a dare le priorità, che non possono essere il calcio o gli stadi. La priorità è la salute delle persone».ha aggiunto: «Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delleche consentono aldi andare avanti. Sono contrario alle proposte di aprire gli stadi a migliaia di persone, questo esporrebbe le persone a un rischio vero. Se ...

