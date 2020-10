Massara conferma: “Rudiger al Milan? Vedremo. E su Kabak…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro lo Spezia: “Rudiger? Vedremo. Mancano poche ore alla fine del mercato e se ci sarà l’opportunità di migliorarci a condizioni accettabili lo prenderemo in considerazione. Kabak? Costa tanto, Vedremo anche qui se ci saranno le condizioni. Col difensore, ma sarà difficile prenderlo, finirà il nostro mercato”. Foto: sito Milan L'articolo Massara conferma: “Rudiger al Milan? Vedremo. E su Kabak…” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Il direttore sportivo del, Frederic, ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro lo Spezia: “Rudiger?. Mancano poche ore alla fine del mercato e se ci sarà l’opportunità di migliorarci a condizioni accettabili lo prenderemo in considerazione. Kabak? Costa tanto,anche qui se ci saranno le condizioni. Col difensore, ma sarà difficile prenderlo, finirà il nostro mercato”. Foto: sitoL'articolo: “Rudiger al. E su Kabak…” proviene da Alfredo Pedullà.

