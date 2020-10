‘Live – Non è la D’Urso’, la sorella di Adua Del Vesco furiosa contro Tommaso Zorzi: “Le bugie hanno le gambe corte!”. E l’ufficio stampa della Ares insinua forti dubbi sulla storia d’amore con Massimiliano Morra (Video) (Di domenica 4 ottobre 2020) Era molto attesa a Live – Non è la D’Urso, la presenza di Enrico Lucherini lo storico ufficio stampa che si occupava di organizzare i finti scoop sulle coppie fake formate a tavolino dalla Ares, l’agenzia di cui hanno fatto parte Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Gabriel Garko, al centro, nelle ultime settimane, di una querelle nata da alcune dichiarazioni dei due attori spiati dalle telecamere del Grande Fratello Vip 5, e diventata man mano un vero e proprio caso, soprannominato dal web Ares Gate. E Lucherini non ha deluso le aspettative, svelando la verità sulla presunta relazione tra Adua e Massimiliano, la cui veridicità già aveva iniziato a ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 ottobre 2020) Era molto attesa a Live – Non è la D’Urso, la presenza di Enrico Lucherini lo storico ufficioche si occupava di organizzare i finti scoop sulle coppie fake formate a tavolino dalla, l’agenzia di cuifatto parteDele Gabriel Garko, al centro, nelle ultime settimane, di una querelle nata da alcune dichiarazioni dei due attori spiati dalle telecamere del Grande Fratello Vip 5, e diventata man mano un vero e proprio caso, soprannominato dal webGate. E Lucherini non ha deluso le aspettative, svelando la veritàpresunta relazione tra, la cui veridicità già aveva iniziato a ...

