Il Sassuolo si coccola i suoi gioielli | sono loro i veri colpi di mercato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 ottobre 2020) Un altro 4-1. Vittima del giorno, il Crotone. E primi per una notte. Ilvince, anche se non senza un po’ di affanno, confermando un dato che forse non aveva bisogno di ulteriori conferme: trattenere idi casa è stato il vero affare dei neroverdi. La vittoria di ieri, infatti, porta lafirma: doppietta di Caputo, reti di Berardi e Locatelli. Tre uomini simbolo di una squadra che appare sempre più affiatata e consolidata, sotto la guida di mister De Zerbi, vero artefice di un progetto che appare ogni anno più ambizioso. Parlare di Europa può sembrare ancora prematuro, ma questoha tutte le carte in regola per lottare alla pari di squadre più blasonate per un posto nel calcio che conta. (Getty Images), il messaggio di ...