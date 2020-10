Elettra Lamborghini, il fratello Ferruccio in ospedale: “Ho avuto un…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Ferruccio Lamborghini è il primo dei cinque figli di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo. Dopo di lui sono nate Ginevra, Elettra e le gemelle Flaminia e Lucrezia. È un giovane ragazzo di 29 anni che lavora nell’azienda di famiglia nutrendo una grande passione per i motori. Infatti, non solo è un bravo motociclista ma anche un imprenditoriale. Ha lanciato una collezione di orologi nel 2019. Sono trascorsi pochi giorni dal matrimonio della sorella Elettra Lamborghini. L’attesa cerimonia si è svolta nella bellissima Villa Balbiano, a Ossuccio sul lago di Como. Seguitissimo su Instagram, i festeggiamenti sono stati un tripudio di momenti divertenti e commozione, condivisi con parenti e tanti amici. È passata dunque una settimana dalle ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 4 ottobre 2020)è il primo dei cinque figli di Toninoe Luisa Peterlongo. Dopo di lui sono nate Ginevra,e le gemelle Flaminia e Lucrezia. È un giovane ragazzo di 29 anni che lavora nell’azienda di famiglia nutrendo una grande passione per i motori. Infatti, non solo è un bravo motociclista ma anche un imprenditoriale. Ha lanciato una collezione di orologi nel 2019. Sono trascorsi pochi giorni dal matrimonio della sorella. L’attesa cerimonia si è svolta nella bellissima Villa Balbiano, a Ossuccio sul lago di Como. Seguitissimo su Instagram, i festeggiamenti sono stati un tripudio di momenti divertenti e commozione, condivisi con parenti e tanti amici. È passata dunque una settimana dalle ...

