Disastro climatico in Piemonte, il fiume Tanaro porta via con sé le bare dal cimitero (Di domenica 4 ottobre 2020) Piogge record, ponti crollati, strade e cittadine completamente allagate, fiumi in piena. Almeno 3 morti, una ventina i dispersi, migliaia gli sfollati. Il “maltempo” sregolato e terrificante che ha colpito il Nord Italia, in particolare Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in questi ultimi giorni ha mostrato la brutalità e la potenza della crisi climatica. “Non chiamatelo maltempo, non sono eventi normali ma storici”, denunciano infatti gli esperti. Una situazione inedita, nella quale abbiamo assistito anche ad un evento particolarmente sinistro: il fiume Tanaro, grazie alla sua furiosa esondazione, ha invaso il cimitero di Trappa di Garessio (Cuneo) e si è trascinato via le bare. Il Tanaro si porta via le ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Piogge record, ponti crollati, strade e cittadine completamente allagate, fiumi in piena. Almeno 3 morti, una ventina i dispersi, migliaia gli sfollati. Il “maltempo” sregolato e terrificante che ha colpito il Nord Italia, in particolare, Liguria e Valle d’Aosta, in questi ultimi giorni ha mostrato la brutalità e la potenza della crisi climatica. “Non chiamatelo maltempo, non sono eventi normali ma storici”, denunciano infatti gli esperti. Una situazione inedita, nella quale abbiamo assistito anche ad un evento particolarmente sinistro: il, grazie alla sua furiosa esondazione, ha invaso ildi Trappa di Garessio (Cuneo) e si è trascinato via le. Ilsivia le ...

pietrafocaia : Umanità e cambiamento climatico: la storia in un frame italiano. - pattychiari65 : Climate Clock: a New York l'orologio che segna il conto alla rovescia per il disastro climatico - MstrDoor : @fed_n9 @CarloG67 @GuidoCrosetto Ça va sans dire, del resto è inutile chiedersi se è nato prima l’uovo o la gallina… - giovannaconfal4 : RT @RepubblicaTv: Bill Gates: 'Zero carbonio entro il 2050. È una sfida enorme': 'Bisogna mettere in campo gli strumenti che aiutino a prev… - MassimoMainard1 : RT @RepubblicaTv: Bill Gates: 'Zero carbonio entro il 2050. È una sfida enorme': 'Bisogna mettere in campo gli strumenti che aiutino a prev… -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro climatico Climate Clock: a New York l’orologio che segna il conto alla rovescia per il disastro climatico ExibArt Disastro climatico in Piemonte, il fiume Tanaro porta via con sé le bare dal cimitero

Il Tanaro si porta via le bare dal cimitero Umberto Ferraris ha pubblicato delle foto sconcertanti su Facebook, all’indomani del disastro, con la didascalia ... nella sensibilizzazione sull’emergenza ...

Maltempo, Legambiente tuona: «I politici fanno tappulli di emergenza, invece serve programmazione»

Cosi, ed elencando i lunghi motivi del disastro, Legambiente ammonisce la classe politica: «Quello che accade non è imprevedibile – tuona la protesta –ma affrontabile se si prendono provvedimenti non ...

Il Tanaro si porta via le bare dal cimitero Umberto Ferraris ha pubblicato delle foto sconcertanti su Facebook, all’indomani del disastro, con la didascalia ... nella sensibilizzazione sull’emergenza ...Cosi, ed elencando i lunghi motivi del disastro, Legambiente ammonisce la classe politica: «Quello che accade non è imprevedibile – tuona la protesta –ma affrontabile se si prendono provvedimenti non ...