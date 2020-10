Climate clock, il riscaldamento globale affligge soprattutto noi. E rassegnarsi non è la soluzione (Di domenica 4 ottobre 2020) di Giorgio Brizio* Sette anni, 102 giorni, 14 ore, 20 minuti e 35 secondi. “Questa è probabilmente la serie di numeri più importante al mondo”, ha detto Andrew Boyd. È il tempo che ci resta prima di superare l’ultimo punto di non ritorno ed evitare una catastrofe climatica irreversibile. A scandire il tempo è l’orologio installato in pieno centro a Manhattan, sotto (sopra) gli occhi di tutti, dove nessuno può ignorarlo. Altrettanto sotto gli occhi di tutti è ormai l’incontrovertibile avanzata della crisi climatica e delle sue conseguenze. Inaugurato sabato 19 settembre nell’ambito della Climate Week, culminata il 25 settembre con il Global Day of Action, il countdown è stato installato sotto la supervisione degli artisti Boyd e Golan. Il “Climate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) di Giorgio Brizio* Sette anni, 102 giorni, 14 ore, 20 minuti e 35 secondi. “Questa è probabilmente la serie di numeri più importante al mondo”, ha detto Andrew Boyd. È il tempo che ci resta prima di superare l’ultimo punto di non ritorno ed evitare una catastrofe climatica irreversibile. A scandire il tempo è l’orologio installato in pieno centro a Manhattan, sotto (sopra) gli occhi di tutti, dove nessuno può ignorarlo. Altrettanto sotto gli occhi di tutti è ormai l’incontrovertibile avanzata della crisi climatica e delle sue conseguenze. Inaugurato sabato 19 settembre nell’ambito dellaWeek, culminata il 25 settembre con il Global Day of Action, il countdown è stato installato sotto la supervisione degli artisti Boyd e Golan. Il “...

LaStampa : Alla Terra restano sette anni di vita. Ce lo dice il “Climate Clock” di New York - ilfattoblog : Climate clock, il riscaldamento globale affligge soprattutto noi. E rassegnarsi non è la soluzione - clikservernet : Climate clock, il riscaldamento globale affligge soprattutto noi. E rassegnarsi non è la soluzione - Noovyis : (Climate clock, il riscaldamento globale affligge soprattutto noi. E rassegnarsi non è la soluzione) Playhitmusic - - DavideCasali41 : @FGarbarino @fffitalia @Mbyk019285 Beh ma tanto muoriamo tutti fra 7 anni no? Non c'è il climate clock? -

Ultime Notizie dalla rete : Climate clock Climate clock, il riscaldamento globale affligge soprattutto noi. E rassegnarsi non è la soluzione Il Fatto Quotidiano Duemila nuovi alberi a Collegno, obiettivo 1 ogni 25 abitanti

COLLEGNO (TORINO). Un albero ogni 25 abitanti. Questo l’ambizioso progetto del Comune di Collegno. Una proposta avanzata dal consigliere Andrea Di Filippo e condivisa senza se e senza ma dal Pd e dall ...

Incubi, sogni, coraggio

I provini online per entrare in accademia e studiare teatro: la voce di una giovane ragazza che recita un monologo risuona in tutta mia la casa, sento la sua energia, il suo accento del sud e tutta la ...

COLLEGNO (TORINO). Un albero ogni 25 abitanti. Questo l’ambizioso progetto del Comune di Collegno. Una proposta avanzata dal consigliere Andrea Di Filippo e condivisa senza se e senza ma dal Pd e dall ...I provini online per entrare in accademia e studiare teatro: la voce di una giovane ragazza che recita un monologo risuona in tutta mia la casa, sento la sua energia, il suo accento del sud e tutta la ...