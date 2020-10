Ballando con le stelle, insulti e lancio di mascherine tra Mussolini e Selvaggia Lucarelli (Di domenica 4 ottobre 2020) Se da una parte Ballando con le stelle ci presenta la tenerezza della coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la love story vera o presunta di questa edizione, di certo non fa mancare nemmeno gli scontri. Le acerrime nemiche, che si rischia sempre un po’ vengano alle mani, sono Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, incompatibili protagoniste femminili dell’edizione. Le due se le erano già dette un po’ durante la trasmissione, ma la faida è continuata il giorno dopo da Mara Venier a Domenica In. Nell’ultima puntata Lucarelli e Mussolini sono arrivati a nuovi apici, insultandosi e lanciandosi addosso mascherine. Alessandra Mussolini si imbavaglia Alessandra ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Se da una partecon leci presenta la tenerezza della coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la love story vera o presunta di questa edizione, di certo non fa mancare nemmeno gli scontri. Le acerrime nemiche, che si rischia sempre un po’ vengano alle mani, sonoe Alessandra, incompatibili protagoniste femminili dell’edizione. Le due se le erano già dette un po’ durante la trasmissione, ma la faida è continuata il giorno dopo da Mara Venier a Domenica In. Nell’ultima puntatasono arrivati a nuovi apici, insultandosi e lanciandosi addosso. Alessandrasi imbavaglia Alessandra ...

